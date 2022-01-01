Doping Hafıza’yı kullanarak kaç günde bitirebileceğinizi hesaplayabilirsiniz..
Hangi alandan sınava gireceksin?
YKS Sayısal
YKS Eşit Ağırlık
YKS Sözel
KPSS
DGS
LGS
ALES
YDT
Günde kaç saat ders çalışabilirsiniz? 👇
6 saat
6 saat
Doping Hafıza İle Kaç Günde Biter?
Kampanyalı
%93 Başarı Oranı
TYT Tüm Dersler + AYT Eşit Ağırlık 2024
Sınava hazırlık sürecinde tüm kaynaklar tek platformda. TYT Tüm Dersler+AYT Eşit Ağırlık 2024 paketimizdeki hafıza teknikleriyle konu anlatımları, akıl haritaları, özel konseptler, Reflekslerle Matematik, çözümlü sorular, deneme sınavları ve Çözücü uygulamasında 100 soru sorma hakkı, Koçum Yanımda uygulamasında 10 görüşme + 50 mesaj hakkı ve Şimdi Anladım uygulamasında 20 Ekspres Özel Ders hakkı ile YKS'ye hazırlanın!
Sınava hazırlık sürecinde tüm kaynaklar tek platformda. TYT Tüm Dersler+AYT Sayısal 2024 paketimizdeki animasyon eksenli Serüvenlerle Fen Bilimleri, Reflekslerle Matematik formatı, özel konseptler, çözümlü soru bankası, deneme sınavları ve Çözücü uygulamasında 100 soru sorma hakkı, Koçum Yanımda uygulamasında 10 görüşme + 50 mesaj hakkı ve Şimdi Anladım uygulamasında 20 Ekspres Özel Ders hakkı ile YKS'ye hazırlanın!
Sınava hazırlık sürecinde tüm kaynaklar tek platformda. TYT Tüm Dersler+AYT Sözel 2024 paketimizdeki hafıza teknikleriyle konu anlatımları, akıl haritaları, infografik temelli konseptler, akıllı test, çözümlü soru bankası, deneme sınavları ve Çözücü uygulamasında 100 soru sorma hakkı, Koçum Yanımda uygulamasında 10 görüşme + 50 mesaj hakkı ve Şimdi Anladım uygulamasında 20 Ekspres Özel Ders hakkı ile YKS'ye hazırlanın!
LGS Tüm Dersler paketimizdeki hafıza teknikleriyle konu anlatımları, Reflekslerle Matematik formatı, animasyon eksenli Serüvenlerle Fen Bilimleri, özel konseptler, çözümlü deneme sınavları ve Çözücü uygulamasında 100 soru sorma hakkı, Koçum Yanımda uygulamasında 10 görüşme + 50 mesaj hakkı ve Şimdi Anladım uygulamasında 20 Ekspres Özel Ders hakkı ile LGS'ye hazırlanın!
ALES Tüm Dersler paketimizdeki Sözel Yetenek Bölümünde hafıza teknikleriyle konu anlatımları, Sayısal Yetenek Bölümünde Reflekslerle Matematik formatı ve Çözücü uygulamasında 100 soru sorma hakkı, Koçum Yanımda uygulamasında 5 görüşme + 25 mesaj hakkı ve Şimdi Anladım uygulamasında 10 Ekspres Özel Ders hakkı ile ALES'e hazırlanın!
KPSS Tüm Dersler paketimizdeki hafıza teknikleriyle konu anlatımları, akıl haritaları, özel konseptler, Reflekslerle Matematik formatı, akıllı test, video çözümlü sorular ve Çözücü uygulamasında 100 soru sorma hakkı, Koçum Yanımda uygulamasında 5 görüşme + 25 mesaj hakkı ve Şimdi Anladım uygulamasında 10 Ekspres Özel Ders hakkı ile KPSS'ye hazırlanın!
DGS Tüm Dersler 2023 paketimizdeki Sözel Yetenek Bölümünde hafıza teknikleriyle konu anlatımları, Sayısal Yetenek Bölümünde Reflekslerle Matematik formatı ve Çözücü uygulamasında 100 soru sorma hakkı, Koçum Yanımda uygulamasında 5 görüşme + 25 mesaj hakkı ve Şimdi Anladım uygulamasında 10 Ekspres Özel Ders hakkı ile DGS'ye hazırlanın!
Türkiye 2'ncisi Çağrı Türkcan Eşit