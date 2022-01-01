Whatsapp'tan yaz Çağrı Merkezimiz

Bize Ulaşın

Copyright © Doping Hafıza ® 2022
Menü

Destek

Destek

YKS ve LGS'de Yüksek Başarı Oranı

Kullanıcılarımız her sene Türkiye
derecelerine imza atıyor!

Derece Yapan Kullanıcılarımız

Türkiyenin En Büyük Dijital Öğrenme Platformu

12 Yıldır Türkiye'nin Dört Bir Yanından Yüz Binlerce Kullanıcı YKS'ye Doping Hafıza ile Hazırlanıyor!

Keşfedin!

4. 5. 6. 7.
9. 10. 11. Sınıflar

Yazılılara Yardımcı Paketlerimiz ile
Başarıya Ulaşmak Çok Kolay!

Ortaokul Paketleri Lise Paketleri

İhtiyaç Duyduğunuz Tüm Kaynaklar Bir Arada!

Doping Hafıza ile
Sınav Sonuçlarınızda Fark Yaratın!

Detayları İnceleyin!

Hangi Metotları Kullanıyoruz?

Örnek içerik videolarımızı izleyerek
sizi neler bekliyor görebilirsiniz!

Örnek İçerik Videolarını İzleyin!

TYT - AYT Kaç Günde Biter?

Doping Hafıza ile
TYT-AYT'yi kaç günde bitirebileceğinizi
hesaplayabilirsiniz!

Hemen Hesaplayın!
En çok tercih edilen
Paketlerimiz
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji
Doping Hafıza Tarih Yolculuğu

TYT Tüm Dersler + AYT Sayısal 2024
    %95 Başarı Oranı
  • 5.538 Adet Ders Videosu
  • 45.289 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Veli ve Kullanıcı ile Birebir Rehberlik Görüşmeleri
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi

9.799 TL

12.699 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 816 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji
Doping Hafıza Tarih Yolculuğu

TYT Tüm Dersler + AYT Eşit Ağırlık 2024
    %93 Başarı Oranı
  • 5.923 Adet Ders Videosu
  • 49.767 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Veli ve Kullanıcı ile Birebir Rehberlik Görüşmeleri
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi

9.799 TL

12.699 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 816 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji
Doping Hafıza Tarih Yolculuğu

TYT Tüm Dersler + AYT Sözel 2024
    %93 Başarı Oranı
  • 5.255 Adet Ders Videosu
  • 47.203 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Veli ve Kullanıcı ile Birebir Rehberlik Görüşmeleri
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi

9.799 TL

12.699 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 816 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji
Doping Hafıza Tarih Yolculuğu

TYT Tüm Dersler + AYT Tüm Dersler 2024
    %95 Başarı Oranı
  • 6.730 Adet Ders Videosu
  • 59.628 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Veli ve Kullanıcı ile Birebir Rehberlik Görüşmeleri
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi

11.999 TL

15.599 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 999 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji
Doping Hafıza Tarih Yolculuğu

TYT Tüm Dersler + YDT İngilizce 2024
    %95 Başarı Oranı
  • 4.265 Adet Ders Videosu
  • 37.459 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Veli ve Kullanıcı ile Birebir Rehberlik Görüşmeleri
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi

9.799 TL

12.699 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 816 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji
Doping Hafıza Tarih Yolculuğu

TYT Tüm Dersler 2024
    %95 Başarı Oranı
  • 4.063 Adet Ders Videosu
  • 32.864 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli

6.599 TL

8.599 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 549 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Doping Hafıza Tarih Yolculuğu
Doping Hafıza Coğrafya Macerası

AYT Eşit Ağırlık 2024
    %93 Başarı Oranı
  • 2.472 Adet Ders Videosu
  • 20.404 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli

6.599 TL

8.599 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 549 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji

AYT Sayısal Paket 2024
    %95 Başarı Oranı
  • 1.475 Adet Ders Videosu
  • 12.425 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı

6.599 TL

8.599 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 549 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Tarih Yolculuğu
Doping Hafıza Coğrafya Macerası

AYT Sözel Paket 2024
    %91 Başarı Oranı
  • 1.277 Adet Ders Videosu
  • 15.090 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası

6.599 TL

8.599 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 549 TL Taksitle
İncele

YDT İngilizce 2024
  • 202 Adet Ders Videosu
  • 2.673 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

6.599 TL

8.599 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 549 TL Taksitle
İncele

AYT Türk Dili ve Edebiyatı 2024
  • 372 Adet Ders Videosu
  • 3.894 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

4.399 TL

5.699 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 366 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

AYT Matematik 2024
  • 753 Adet Ders Videosu
  • 4.524 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

4.399 TL

5.699 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 366 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Tarih Yolculuğu

AYT Tarih 2024
  • 359 Adet Ders Videosu
  • 3.325 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

3.999 TL

5.199 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 333 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Coğrafya Macerası

AYT Coğrafya 2024
  • 376 Adet Ders Videosu
  • 5.160 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

3.999 TL

5.199 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 333 TL Taksitle
İncele
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji

AYT Fizik 2024
  • 213 Adet Ders Videosu
  • 1.931 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

3.999 TL

5.199 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 333 TL Taksitle
İncele
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji

AYT Kimya 2024
  • 236 Adet Ders Videosu
  • 2.928 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

3.999 TL

5.199 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 333 TL Taksitle
İncele
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji

AYT Biyoloji 2024
  • 273 Adet Ders Videosu
  • 3.042 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

3.999 TL

5.199 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 333 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

TYT Matematik 2024
  • 2.382 Adet Ders Videosu
  • 12.302 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

4.399 TL

5.699 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 366 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

TYT Türkçe 2024
  • 449 Adet Ders Videosu
  • 3.604 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

4.399 TL

5.699 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 366 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Tarih Yolculuğu

TYT Tarih 2024
  • 585 Adet Ders Videosu
  • 3.381 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

3.999 TL

5.199 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 333 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Coğrafya Macerası

TYT Coğrafya 2024
  • 505 Adet Ders Videosu
  • 4.248 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

3.999 TL

5.199 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 333 TL Taksitle
İncele
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji

TYT Fizik 2024
  • 540 Adet Ders Videosu
  • 2.523 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

3.999 TL

5.199 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 333 TL Taksitle
İncele
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji

TYT Kimya 2024
  • 536 Adet Ders Videosu
  • 3.586 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

3.999 TL

5.199 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 333 TL Taksitle
İncele
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji

TYT Biyoloji 2024
  • 469 Adet Ders Videosu
  • 2.469 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

3.999 TL

5.199 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 333 TL Taksitle
İncele

Felsefe 2024
  • 418 Adet Ders Videosu
  • 2.711 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

3.999 TL

5.199 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 333 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji
Doping Hafıza Tarih Yolculuğu ve Coğrafya Macerası

TYT Tüm Dersler + AYT Sayısal 2025
    %95 Başarı Oranı
  • 5.538 Adet Ders Videosu
  • 45.289 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Veli ve Kullanıcı ile Birebir Rehberlik Görüşmeleri
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi

14.199 TL

18.499 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 1.183 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji
Doping Hafıza Tarih Yolculuğu ve Coğrafya Macerası

TYT Tüm Dersler + AYT Eşit Ağırlık 2025
    %93 Başarı Oranı
  • 5.923 Adet Ders Videosu
  • 49.767 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Veli ve Kullanıcı ile Birebir Rehberlik Görüşmeleri
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi

14.199 TL

18.499 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 1.183 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji
Doping Hafıza Tarih Yolculuğu ve Coğrafya Macerası

TYT Tüm Dersler + AYT Sözel 2025
    %93 Başarı Oranı
  • 5.255 Adet Ders Videosu
  • 47.203 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Veli ve Kullanıcı ile Birebir Rehberlik Görüşmeleri
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi

14.199 TL

18.499 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 1.183 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji
Doping Hafıza Tarih Yolculuğu ve Coğrafya Macerası

TYT Tüm Dersler + AYT Tüm Dersler 2025
    %95 Başarı Oranı
  • 6.730 Adet Ders Videosu
  • 59.628 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Veli ve Kullanıcı ile Birebir Rehberlik Görüşmeleri
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi

16.899 TL

21.999 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 1.408 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji
Doping Hafıza Tarih Yolculuğu ve Coğrafya Macerası

TYT Tüm Dersler + YDT İngilizce 2025
    %95 Başarı Oranı
  • 4.265 Adet Ders Videosu
  • 37.459 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Veli ve Kullanıcı ile Birebir Rehberlik Görüşmeleri
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi

14.199 TL

18.499 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 1.183 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji
Doping Hafıza Tarih Yolculuğu ve Coğrafya Macerası

TYT Tüm Dersler 2025
    %95 Başarı Oranı
  • 4.063 Adet Ders Videosu
  • 32.864 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli

9.799 TL

12.699 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 816 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Doping Hafıza Tarih Yolculuğu
Doping Hafıza Coğrafya Macerası

AYT Eşit Ağırlık 2025
    %93 Başarı Oranı
  • 2.472 Adet Ders Videosu
  • 20.404 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli

9.799 TL

12.699 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 816 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji

AYT Sayısal Paket 2025
    %95 Başarı Oranı
  • 1.475 Adet Ders Videosu
  • 12.425 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı

9.799 TL

12.699 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 816 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Tarih Yolculuğu
Doping Hafıza Coğrafya Macerası

AYT Sözel Paket 2025
    %91 Başarı Oranı
  • 1.277 Adet Ders Videosu
  • 15.090 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası

9.799 TL

12.699 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 816 TL Taksitle
İncele

YDT İngilizce 2025
  • 202 Adet Ders Videosu
  • 2.673 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

9.799 TL

12.699 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 816 TL Taksitle
İncele

AYT Türk Dili ve Edebiyatı 2025
  • 372 Adet Ders Videosu
  • 3.894 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

6.599 TL

8.599 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 549 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

AYT Matematik 2025
  • 753 Adet Ders Videosu
  • 4.524 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

6.599 TL

8.599 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 549 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Tarih Yolculuğu

AYT Tarih 2025
  • 359 Adet Ders Videosu
  • 3.325 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

5.999 TL

7.799 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 499 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Coğrafya Macerası

AYT Coğrafya 2025
  • 376 Adet Ders Videosu
  • 5.160 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

5.999 TL

7.799 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 499 TL Taksitle
İncele
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji

AYT Fizik 2025
  • 213 Adet Ders Videosu
  • 1.931 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

5.999 TL

7.799 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 499 TL Taksitle
İncele
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji

AYT Kimya 2025
  • 236 Adet Ders Videosu
  • 2.928 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

5.999 TL

7.799 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 499 TL Taksitle
İncele
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji

AYT Biyoloji 2025
  • 273 Adet Ders Videosu
  • 3.042 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

5.999 TL

7.799 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 499 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

TYT Matematik 2025
  • 2.382 Adet Ders Videosu
  • 12.302 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

6.599 TL

8.599 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 549 TL Taksitle
İncele

TYT Türkçe 2025
  • 449 Adet Ders Videosu
  • 3.604 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

6.599 TL

8.599 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 549 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Tarih Yolculuğu

TYT Tarih 2025
  • 1.170 Adet Ders Videosu
  • 3.381 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

5.999 TL

7.799 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 499 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Coğrafya Macerası

TYT Coğrafya 2025
  • 505 Adet Ders Videosu
  • 4.248 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

5.999 TL

7.799 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 499 TL Taksitle
İncele
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji

TYT Fizik 2025
  • 540 Adet Ders Videosu
  • 2.523 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

5.999 TL

7.799 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 499 TL Taksitle
İncele
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji

TYT Kimya 2025
  • 536 Adet Ders Videosu
  • 3.586 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

5.999 TL

7.799 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 499 TL Taksitle
İncele
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji

TYT Biyoloji 2025
  • 469 Adet Ders Videosu
  • 2.469 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

5.999 TL

7.799 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 499 TL Taksitle
İncele

Felsefe 2025
  • 418 Adet Ders Videosu
  • 2.711 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

5.999 TL

7.799 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 499 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji
Doping Hafıza Tarih Yolculuğu ve Coğrafya Macerası

9.Sınıf + 10. Sınıf Tüm Dersler
    %93 Başarı Oranı 7/24 Erişim
  • 2.531 Adet Ders Videosu
  • 23.752 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Veli ve Kullanıcı ile Birebir Rehberlik Görüşmeleri
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yazılı Provaları

8.699 TL

11.299 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 724 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji
Doping Hafıza Tarih Yolculuğu ve Coğrafya Macerası

9. Sınıf Tüm Dersler
    %93 Başarı Oranı 7/24 Erişim
  • 1.399 Adet Ders Videosu
  • 11.945 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Veli ve Kullanıcı ile Birebir Rehberlik Görüşmeleri
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yazılı Provaları

5.999 TL

7.799 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 499 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji
Doping Hafıza Tarih Yolculuğu ve Coğrafya Macerası

10. Sınıf + 11. Sınıf Tüm Dersler
    %93 Başarı Oranı 7/24 Erişim
  • 2.135 Adet Ders Videosu
  • 23.309 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Veli ve Kullanıcı ile Birebir Rehberlik Görüşmeleri
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yazılı Provaları

8.699 TL

11.299 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 724 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji
Doping Hafıza Tarih Yolculuğu ve Coğrafya Macerası

10. Sınıf Tüm Dersler
    %93 Başarı Oranı 7/24 Erişim
  • 1.132 Adet Ders Videosu
  • 11.807 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Veli ve Kullanıcı ile Birebir Rehberlik Görüşmeleri
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yazılı Provaları

5.999 TL

7.799 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 499 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji
Doping Hafıza Tarih Yolculuğu ve Coğrafya Macerası

11. Sınıf Tüm Dersler
    %93 Başarı Oranı 7/24 Erişim
  • 1.003 Adet Ders Videosu
  • 11.502 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Veli ve Kullanıcı ile Birebir Rehberlik Görüşmeleri
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yazılı Provaları

5.999 TL

7.799 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 499 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji
Doping Hafıza Tarih Yolculuğu ve Coğrafya Macerası

11.Sınıf Tüm Dersler + TYT + AYT Sayısal 2025
    %95 Başarı Oranı 7/24 Erişim
  • 6.293 Adet Ders Videosu
  • 56.791 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Veli ve Kullanıcı ile Birebir Rehberlik Görüşmeleri
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yazılı Provaları

14.199 TL

18.499 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 1.183 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji
Doping Hafıza Tarih Yolculuğu ve Coğrafya Macerası

11.Sınıf Tüm Dersler + TYT + AYT Eşit Ağırlık 2025
    %93 Başarı Oranı 7/24 Erişim
  • 6.678 Adet Ders Videosu
  • 61.269 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Veli ve Kullanıcı ile Birebir Rehberlik Görüşmeleri
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yazılı Provaları

14.199 TL

18.499 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 1.183 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji
Doping Hafıza Tarih Yolculuğu ve Coğrafya Macerası

11.Sınıf Tüm Dersler + TYT + AYT Sözel 2025
    %93 Başarı Oranı 7/24 Erişim
  • 6.010 Adet Ders Videosu
  • 58.705 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Veli ve Kullanıcı ile Birebir Rehberlik Görüşmeleri
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yazılı Provaları

14.199 TL

18.499 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 1.183 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji
Doping Hafıza Tarih Yolculuğu ve Coğrafya Macerası

11.Sınıf Tüm Dersler + TYT + AYT Tüm Dersler 2025
    %93 Başarı Oranı 7/24 Erişim
  • 7.485 Adet Ders Videosu
  • 71.130 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Veli ve Kullanıcı ile Birebir Rehberlik Görüşmeleri
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yazılı Provaları

16.899 TL

21.999 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 1.408 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji
Doping Hafıza Tarih Yolculuğu ve Coğrafya Macerası

9. Sınıf + 10. Sınıf + 11. Sınıf Tüm Dersler + TYT Tüm Dersler + AYT Tüm Dersler 2027
    %93 Başarı Oranı 7/24 Erişim
  • 10.016 Adet Ders Videosu
  • 94.882 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Veli ve Kullanıcı ile Birebir Rehberlik Görüşmeleri
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yazılı Provaları

19.999 TL

25.999 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 1.666 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Serüvenlerle Fizik-Kimya-Biyoloji
Doping Hafıza Tarih Yolculuğu ve Coğrafya Macerası

10. Sınıf + 11. Sınıf Tüm Dersler + TYT Tüm Dersler + AYT Tüm Dersler 2026
    %93 Başarı Oranı 7/24 Erişim
  • 8.617 Adet Ders Videosu
  • 82.937 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Veli ve Kullanıcı ile Birebir Rehberlik Görüşmeleri
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yazılı Provaları

18.499 TL

23.999 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 1.541 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Doping Hafıza LGS Serüvenlerle Fen Bilimleri

LGS Tüm Dersler 2024
    7/24 Erişim Kampanyalı
  • 1.008 Adet Ders Videosu
  • 7.413 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Veli ve Kullanıcı ile Birebir Rehberlik Görüşmeleri
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi

7.899 TL

10.299 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 658 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

LGS Matematik 2024
  • 425 Adet Ders Videosu
  • 1.855 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

3.599 TL

4.699 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 299 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza LGS Serüvenlerle Fen Bilimleri

LGS Fen Bilimleri 2024
  • 223 Adet Ders Videosu
  • 1.323 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

3.599 TL

4.699 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 299 TL Taksitle
İncele

LGS İngilizce 2024
  • 203 Adet Ders Videosu
  • 567 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

3.599 TL

4.699 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 299 TL Taksitle
İncele

LGS Türkçe 2024
  • 302 Adet Ders Videosu
  • 2.532 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

3.599 TL

4.699 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 299 TL Taksitle
İncele

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2024
  • 202 Adet Ders Videosu
  • 1.306 Adet Video Çözümlü Soru
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

3.599 TL

4.699 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 299 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Doping Hafıza Birebir Canlı Özel Ders
Doping Hafıza Bireysel Koc Takibi

7. Sınıf + LGS Tüm Dersler 2025
    7/24 Erişim Kampanyalı
  • 1.422 Adet Ders Videosu
  • 12.300 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Bireysel Koç Ataması ile, Birebir Periyodik Rehberlik Görüşmeleri
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yazılı Provaları

12.499 TL

16.199 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 1.041 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Doping Hafıza Birebir Canlı Özel Ders
Doping Hafıza Bireysel Koc Takibi

7. Sınıf Tüm Dersler
    7/24 Erişim
  • 493 Adet Ders Videosu
  • 4.887 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Bireysel Koç Ataması ile, Birebir Periyodik Rehberlik Görüşmeleri
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yazılı Provaları

6.999 TL

9.099 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 583 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Doping Hafıza Birebir Canlı Özel Ders
Doping Hafıza Bireysel Koc Takibi

6. Sınıf + 7. Sınıf Tüm Dersler
    7/24 Erişim Kampanyalı
  • 935 Adet Ders Videosu
  • 9.940 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Bireysel Koç Ataması ile, Birebir Periyodik Rehberlik Görüşmeleri
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yazılı Provaları

9.799 TL

12.699 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 816 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Doping Hafıza Birebir Canlı Özel Ders
Doping Hafıza Bireysel Koc Takibi

6. Sınıf Tüm Dersler
    7/24 Erişim
  • 442 Adet Ders Videosu
  • 5.053 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Bireysel Koç Ataması ile, Birebir Periyodik Rehberlik Görüşmeleri
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yazılı Provaları

6.999 TL

9.099 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 583 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Doping Hafıza Birebir Canlı Özel Ders
Doping Hafıza Bireysel Koc Takibi

5. Sınıf + 6. Sınıf Tüm Dersler
    7/24 Erişim Kampanyalı
  • 897 Adet Ders Videosu
  • 10.267 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Bireysel Koç Ataması ile, Birebir Periyodik Rehberlik Görüşmeleri
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yazılı Provaları

9.799 TL

12.699 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 816 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Doping Hafıza Birebir Canlı Özel Ders
Doping Hafıza Bireysel Koc Takibi

5. Sınıf Tüm Dersler
    7/24 Erişim
  • 455 Adet Ders Videosu
  • 5.214 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Bireysel Koç Ataması ile, Birebir Periyodik Rehberlik Görüşmeleri
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yazılı Provaları

6.999 TL

9.099 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 583 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Doping Hafıza Birebir Canlı Özel Ders
Doping Hafıza Bireysel Koc Takibi

4. Sınıf + 5. Sınıf Tüm Dersler
    7/24 Erişim Kampanyalı
  • 983 Adet Ders Videosu
  • 10.484 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Bireysel Koç Ataması ile, Birebir Periyodik Rehberlik Görüşmeleri
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yazılı Provaları

9.799 TL

12.699 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 816 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Doping Hafıza Birebir Canlı Özel Ders
Doping Hafıza Bireysel Koc Takibi

4. Sınıf Tüm Dersler
    7/24 Erişim
  • 528 Adet Ders Videosu
  • 5.270 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Bireysel Koç Ataması ile, Birebir Periyodik Rehberlik Görüşmeleri
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yazılı Provaları

6.999 TL

9.099 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 583 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Doping Hafıza Birebir Canlı Özel Ders
Doping Hafıza Bireysel Koc Takibi

6. Sınıf + 7. Sınıf + LGS Tüm Dersler 2026
    7/24 Erişim Kampanyalı
  • 1.864 Adet Ders Videosu
  • 16.552 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Bireysel Koç Ataması ile, Birebir Periyodik Rehberlik Görüşmeleri
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yazılı Provaları

14.699 TL

19.099 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 1.224 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik
Doping Hafıza Birebir Canlı Özel Ders
Doping Hafıza Bireysel Koc Takibi

5. Sınıf + 6. Sınıf + 7. Sınıf + LGS Tüm Dersler 2027
    7/24 Erişim Kampanyalı
  • 2.319 Adet Ders Videosu
  • 22.567 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Bireysel Koç Ataması ile, Birebir Periyodik Rehberlik Görüşmeleri
  • Velilere Özel Gelişim Bilgilendirme Sistemi
  • Yazılı Provaları

16.399 TL

21.299 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 1.366 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

DGS Tüm Dersler 2023
  • 1.579 Adet Ders Videosu
  • 8.316 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Birebir Rehberlik Görüşmeleri
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası

3.999 TL

5.199 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 333 TL Taksitle
İncele

DGS Sözel Yetenek 2023
  • 91 Adet Ders Videosu
  • 894 Adet Video Çözümlü Soru
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

2.499 TL

3.199 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 208 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

DGS Sayısal Yetenek 2023
  • 1.488 Adet Ders Videosu
  • 7.422 Adet Video Çözümlü Soru
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

2.499 TL

3.199 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 208 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

ALES Tüm Dersler 2023
  • 988 Adet Ders Videosu
  • 7.029 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Birebir Rehberlik Görüşmeleri
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

4.999 TL

6.499 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 416 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

ALES Sayısal Yetenek 2023
  • 908 Adet Ders Videosu
  • 5.794 Adet Video Çözümlü Soru
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

3.299 TL

4.299 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 274 TL Taksitle
İncele

ALES Sözel Yetenek 2023
  • 80 Adet Ders Videosu
  • 1.235 Adet Video Çözümlü Soru
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

3.299 TL

4.299 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 274 TL Taksitle
İncele

Genel İngilizce (A1)
  • 160 Adet Ders Videosu
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • İnteraktif Ders Videoları
  • Mobil Destekli İçerik Programı

2.999 TL

3.899 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 249 TL Taksitle
İncele

Genel İngilizce (A1 + A2)
  • 392 Adet Ders Videosu
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • İnteraktif Ders Videoları
  • Mobil Destekli İçerik Programı

4.699 TL

6.099 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 391 TL Taksitle
İncele

Genel İngilizce (A1 + A2 + B1)
  • 593 Adet Ders Videosu
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • İnteraktif Ders Videoları
  • Mobil Destekli İçerik Programı

5.799 TL

7.499 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 483 TL Taksitle
İncele

Genel İngilizce (A2)
  • 232 Adet Ders Videosu
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • İnteraktif Ders Videoları
  • Mobil Destekli İçerik Programı

2.999 TL

3.899 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 249 TL Taksitle
İncele

Genel İngilizce (B1)
  • 201 Adet Ders Videosu
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • İnteraktif Ders Videoları
  • Mobil Destekli İçerik Programı

2.999 TL

3.899 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 249 TL Taksitle
İncele

Genel İngilizce (B2)
  • 130 Adet Ders Videosu
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • İnteraktif Ders Videoları
  • Mobil Destekli İçerik Programı

2.999 TL

3.899 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 249 TL Taksitle
İncele

Genel İngilizce (B1 + B2)
  • 331 Adet Ders Videosu
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • İnteraktif Ders Videoları
  • Mobil Destekli İçerik Programı

4.699 TL

6.099 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 391 TL Taksitle
İncele

Genel İngilizce (A1 + A2 + B1 + B2)
  • 723 Adet Ders Videosu
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • İnteraktif Ders Videoları
  • Mobil Destekli İçerik Programı

6.599 TL

8.599 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 549 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

KPSS Tüm Dersler Lisans 2023
  • 2.316 Adet Ders Videosu
  • 16.295 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Birebir Rehberlik Görüşmeleri
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı

4.999 TL

6.499 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 416 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

KPSS Tüm Dersler Lisans 2024
  • 2.316 Adet Ders Videosu
  • 16.295 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Veli ve Kullanıcı ile Birebir Rehberlik Görüşmeleri
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı

8.499 TL

10.999 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 708 TL Taksitle
İncele

KPSS Tarih Lisans 2023
  • 332 Adet Ders Videosu
  • 2.589 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

1.799 TL

2.299 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 149 TL Taksitle
İncele

KPSS Tarih Lisans 2024
  • 332 Adet Ders Videosu
  • 2.589 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

3.299 TL

4.299 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 274 TL Taksitle
İncele

KPSS Coğrafya Lisans 2023
  • 183 Adet Ders Videosu
  • 2.981 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

1.799 TL

2.299 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 149 TL Taksitle
İncele

KPSS Coğrafya Lisans 2024
  • 183 Adet Ders Videosu
  • 2.981 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

3.299 TL

4.299 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 274 TL Taksitle
İncele

KPSS Türkçe Lisans 2023
  • 218 Adet Ders Videosu
  • 2.883 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

2.399 TL

3.099 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 199 TL Taksitle
İncele

KPSS Türkçe Lisans 2024
  • 218 Adet Ders Videosu
  • 2.883 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

4.199 TL

5.499 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 349 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

KPSS Matematik Lisans 2023
  • 1.548 Adet Ders Videosu
  • 7.587 Adet Video Çözümlü Soru
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

2.399 TL

3.099 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 199 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

KPSS Matematik Lisans 2024
  • 1.548 Adet Ders Videosu
  • 7.587 Adet Video Çözümlü Soru
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

4.199 TL

5.499 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 349 TL Taksitle
İncele

KPSS Vatandaşlık Lisans 2023
  • 35 Adet Ders Videosu
  • 255 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

1.799 TL

2.299 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 149 TL Taksitle
İncele

KPSS Vatandaşlık Lisans 2024
  • 35 Adet Ders Videosu
  • 255 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

3.299 TL

4.299 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 274 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

KPSS Tüm Dersler Ön Lisans 2024
  • 2.316 Adet Ders Videosu
  • 16.295 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Birebir Rehberlik Görüşmeleri
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı

7.699 TL

9.999 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 641 TL Taksitle
İncele

KPSS Tarih Ön Lisans 2024
  • 332 Adet Ders Videosu
  • 2.589 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

2.999 TL

3.899 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 249 TL Taksitle
İncele

KPSS Coğrafya Ön Lisans 2024
  • 183 Adet Ders Videosu
  • 2.981 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

2.999 TL

3.899 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 249 TL Taksitle
İncele

KPSS Türkçe Ön Lisans 2024
  • 218 Adet Ders Videosu
  • 2.883 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

3.599 TL

4.699 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 299 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

KPSS Matematik Ön Lisans 2024
  • 1.548 Adet Ders Videosu
  • 5.042 Adet Video Çözümlü Soru
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

3.599 TL

4.699 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 299 TL Taksitle
İncele

KPSS Vatandaşlık Ön Lisans 2024
  • 35 Adet Ders Videosu
  • 255 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

2.999 TL

3.899 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 249 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

KPSS Tüm Dersler Ortaöğretim 2024
  • 2.316 Adet Ders Videosu
  • 16.295 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Birebir Rehberlik Görüşmeleri
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı

7.699 TL

9.999 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 641 TL Taksitle
İncele

KPSS Tarih Ortaöğretim 2024
  • 332 Adet Ders Videosu
  • 2.589 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

2.999 TL

3.899 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 249 TL Taksitle
İncele

KPSS Coğrafya Ortaöğretim 2024
  • 183 Adet Ders Videosu
  • 2.981 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

2.999 TL

3.899 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 249 TL Taksitle
İncele

KPSS Türkçe Ortaöğretim 2024
  • 218 Adet Ders Videosu
  • 2.883 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

3.599 TL

4.699 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 299 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

KPSS Matematik Ortaöğretim 2024
  • 1.548 Adet Ders Videosu
  • 7.587 Adet Video Çözümlü Soru
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

3.599 TL

4.699 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 299 TL Taksitle
İncele

KPSS Vatandaşlık Ortaöğretim 2024
  • 35 Adet Ders Videosu
  • 255 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

2.999 TL

3.899 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 249 TL Taksitle
İncele

Hızlı Okuma
  • Görme alanını geliştiren egzersizler
  • Yalnızca PC'de kullanım

1.649 TL

2.099 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 137 TL Taksitle
İncele

Doping Hafıza’nın

Farkı Ne?

Daha fazla göster

Örnek Videolar

Tümünü Gör
Tümünü Gör

Doping Hafıza İle Kaç Günde Biter?

Doping Hafıza’yı kullanarak kaç günde bitirebileceğinizi hesaplayabilirsiniz..

Hangi alandan sınava gireceksin?

YKS Sayısal
YKS Eşit Ağırlık
YKS Sözel
KPSS
DGS
LGS
ALES
YDT

Günde kaç saat ders çalışabilirsiniz? 👇

6 saat
6 saat

Kullanıcı Yorumları

Tümünü Gör
Tümünü Gör
1
Sorularınızı Yanıtlayalım
Sepete Git