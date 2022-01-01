TYT Tüm Dersler + AYT Sayısal 2024

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TYT Tüm Dersler + AYT Eşit Ağırlık 2024

Sınava hazırlık sürecinde tüm kaynaklar tek platformda. TYT Tüm Dersler+AYT Eşit Ağırlık 2024 paketimizdeki hafıza teknikleriyle konu anlatımları, akıl haritaları, özel konseptler, Reflekslerle Matematik, çözümlü sorular, deneme sınavları ve Çözücü uygulamasında 100 soru sorma hakkı, Koçum Yanımda uygulamasında 10 görüşme + 50 mesaj hakkı ve Şimdi Anladım uygulamasında 20 Ekspres Özel Ders hakkı ile YKS'ye hazırlanın!