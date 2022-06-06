KPSS Tüm Dersler Lisans 2023

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. (“Doping Bilişim”) tarafından hazırlanmıştır.
Doping Hafıza Form Aydınlatma Metni ile size;
- Veri Sorumlusu olarak Doping Hafıza’ nın kimliği,
- Kişisel verilerinizin Doping Hafıza tarafından nasıl toplandığı,
- Kişisel verilerinizin Doping Hafıza tarafından hangi amaçlarla işlendiği,
- Kişisel verilerinizin Doping Hafıza tarafından işlenmesinin hukuki sebebi,
- Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarabileceğimizi,
- Son olarak kişisel verilerinizle ilgili olarak haklarınızın neler olduğunu
açıklamak isteriz.
Bu bilgileri sizlerle paylaşmadan önce, açıklanması gerekli bazı hususlar şunlardır:
- Kişisel veri nedir? Gerçek kişinin kimliğinin belirlenmesine yarayan tüm bilgiler kişisel veridir. Örneğin; kişilerin adı, soyadı, telefon numarası, eğitim bilgisi kişisel verilerden bazılarıdır.
- Veri işleme faaliyeti nedir? Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem anlamına gelir. Örneğin, kişisel verilerinizi bizimle Doping Hafıza dijital ürününü satın almanız sırasında paylaşmanız, bizim tarafımızdan gerçekleştirilen bir veri işleme faaliyetidir.
- Veri sorumlusu kimdir? Veri işleme faaliyetinin neden ve nasıl olacağını belirleyen gerçek ya da tüzel kişidir. Bu bakımdan, Şirketimiz bir veri sorumlusudur.
Yukarıdaki açıklamalar ışığında, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni kapsamındaki açıklamalarımız aşağıdaki gibidir:
- Veri sorumlusu Doping Hafıza kimdir?
170022-5 ticaret sicil numaralı 3101275788 VKN numaralı Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. ticaret unvanlı şirketimiz (bu metinde kısaca “Doping Bilişim” olarak ifade edilecektir); faaliyetlerini Yıldız Teknopark, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çifte Havuzlar Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Caddesi, Kuluçka Merkezi B2 Blok No:151/1G Kapı No:205 ESENLER / İSTANBUL göstermektedir. Şirketimiz ilgili daha detaylı bilgi için www.dopinghafiza.com adlı internet sitemizin İletişim bölümünü ziyaret edebilirsiniz.
- Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?
Doping Bilişim tarafından sunulan elektronik formu doldurmanız kapsamında aşağıda yer alan verileriniz işlenecektir:
- Kimlik Bilgileri: ad, soyad,
- İletişim Bilgileri: telefon numarası,
- İşlem Güvenliği: log kayıtları,
- Diğer Bilgiler: alan bilgisi, sınıf bilgisi, seviye bilgisi, uygun olunan zaman bilgisi
- Kişisel Verilerin İşleme Amaçları, Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Kişisel Verileri Toplama Yöntemi
|
Kimlik Bilgileri
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İşlenen Kişisel Veriler
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Kişisel Verileri İşleme Amaçları
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Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
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Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
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Forma konu Doping Hafıza ürünün satışa sunulması halinde, ürüne ilişkin tanıtımın yapılması amacıyla potansiyel kullanıcı kayıtlarının oluşturulmasına ilişkin işlenmektedir.
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Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’ nın 5’inci maddesinde belirtilen;
- Açık rızanın alınması
- hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
-
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Çevrimiçi elektronik formlar aracılığı ile toplanmaktadır.
|
İletişim Bilgileri
|
|
Kişisel Verilerin İşleme Amaçları
|
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
|
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
|
Telefon numarası
|
- Forma konu Doping Hafıza ürünün satışa sunulması halinde, ürüne ilişkin tanıtımın yapılması amacıyla potansiyel kullanıcı kayıtlarının oluşturulmasına ilişkin işlenmektedir.
- Forma konu Doping Hafıza ürünün satışa sunulması halinde, potansiyel kullanıcı ile ilişime geçilmesi amacıyla işlenmektedir.
|
Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
|
Çevrimiçi elektronik formlar aracılığı ile toplanmaktadır.
|
İşlem Güvenliği
|
İşlenen Kişisel Veriler
|
Kişisel Verilerin İşleme Amaçları
|
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
|
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
|
Log kayıtları
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- Formu dolduran potansiyel kullanıcılara ilişkin analiz bilgilerinin oluşturulması, formun etkinliğinin arttırılması, satışa sunulması sunulan Doping Hafıza ürüne ilişkin talep verisi toplanması ve bunlar ile bağlantılı amaçlara yönelik işlenmektedir.
|
Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
|
Çevrimiçi elektronik formlar aracılığı ile otomatik olarak toplanmaktadır.
|
Diğer Bilgiler
|
İşlenen Kişisel Veriler
|
Kişisel Verilerin İşleme Amaçları
|
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
|
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
|
- Alan bilgisi, sınıf bilgisi, seviye bilgisi, uygun olunan zaman bilgisi
|
- Forma konu Doping Hafıza ürünün satışa sunulması halinde, ürüne ilişkin tanıtımın yapılması amacıyla potansiyel kullanıcı kayıtlarının oluşturulması amacı ile işlenmektedir.
- Forma konu Doping Hafıza ürünün satışa sunulması halinde, potansiyel kullanıcıya uygun ürün özelliklerinin ve tanıtımının sunulması amacı ile işlenmektedir.
|
Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
Hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
|
Çevrimiçi elektronik formlar aracılığı ile toplanmaktadır.
- Doping Hafıza Formu ile bizlerle paylaşmış olduğun kişisel verilerini kimlere ve hangi amaçla aktarabiliriz?
Kişisel verilerin KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızan aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verilerin kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde; kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.
- Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında, kanun m.8’de belirtilen şartlar çerçevesinde, elde etmiş olduğumuz kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları doğrultusunda,
- Vergi dairelerine; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
- Bankalara, ödeme kuruluşlarına; faaliyet ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerine yerine getirilmesi,
- Anlaşmalı olunan mali müşavirlik bürolarına; finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
- İş ortaklarımıza; (dış kaynak hizmet sağlayıcıları, hosting hizmet sağlayıcıları), (örneğin platformda hizmet veren Eğitmenlere, bilişim hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak hizmet aldığımız yazılım ekiplerine),
- Doping Bilişim ortaklarına, çözüm ortaklarına,
- Kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, (örneğin platform içi güvenlik tedbirleriyle ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ve yetkili ve görevli diğer kamu kurum ve kuruluşlarına),
- Ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurtiçi/yurtdışı firmalara
- Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarına
aktarmaktayız.
- Rıza göstermen halinde,
- Doping Bilişim’in hizmet faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler ve yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortaklarına, tedarikçilere ve hizmet sağlayıcılara (elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplayanlar, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, altyapı bakım ve destek ve yazılım lisanslama hizmeti sağlayıcıları, e-fatura/e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme ve cloud hizmeti verenler gibi)
• Mobil Uygulama’ daki ziyaret trafiğinin artırılması, pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları kapsamında yurtdışı ve yurtiçi tedarikçilerimize,
• Ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurtiçi/yurtdışı firmalara
aktarmaktayız.
Yukarıda da ifade edildiği gibi Doping Bilişim reklam/tanıtım/pazarlama süreçleri hakkında ticari ileti almak için Açık Rıza ve Ticari İleti İzni vermiş olsanız dahi; dilediğiniz zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, göndereceğimiz ticari elektronik iletilerde belirtilen işlemi “ret” yaparak ilgili reklam/tanıtım/pazarlama iletilerini durdurabilirsiniz. Böylelikle, ticari elektronik ileti iletilmesinde açık rızaya dayanan kişisel veri işleme sürecini sonlandırabilirsin.
- İlgili Kişi Olarak Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Bakımından Haklarınız
Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’ nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan Doping ’den talep edebilirsiniz. Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:
• Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
• KVKK’ ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgi talebi oluşması halinde aşağıda belirlenen yollarla kanunda belirlenen asgari unsurları taşımak kaydıyla bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda sizlere kolaylık sağlamak adına şirketimizce oluşturulmuş başvuru formundan da bu başvuru yöntemlerini kullanırken faydalanabilirsiniz. (Tarafımıza yapacağınız başvurularda kullanmak için oluşturulmuş Başvuru Formumuz https://www.dopinghafiza.com/ sitesinde mevcuttur.)
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Başvuru Yöntemi
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Başvurunun Yapılacağı Adres
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Şahsen Başvuru (İlgili Kişinin ya da yetkilisinin ‘vasi/vekil’ bizzat gelerek yaptığı başvuru)
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Yıldız Teknopark, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çifte Havuzlar Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Caddesi, Kuluçka Merkezi B2 Blok No:151/1G Kapı No:205 ESENLER/İSTANBUL
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Noter Vasıtasıyla Başvuru
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Yıldız Teknopark, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çifte Havuzlar Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Caddesi, Kuluçka Merkezi B2 Blok No:151/1G Kapı No:205 ESENLER/İSTANBUL
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Güvenli Elektronik İmza ile Başvuru [Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması]
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[email protected]
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Mobil İmza ya da E-posta ile Başvuru [İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan güvenli elektronik posta adresini kullanmak suretiyle]
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[email protected]