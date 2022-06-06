KPSS Tüm Dersler Lisans 2023

Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. kısaca Doping Hafıza ya da Doping Bilişim tarafından, elektronik formu doldurmam bakımından kişisel verilerim hakkında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca hazırlanmış Aydınlatma Metni aracılığıyla bilgilendirildim.

Bu kapsamda işlenen,

Kimlik Bilgileri: ad, soyad,

İletişim Bilgileri: telefon numarası,

İşlem Güvenliği: log kayıtları,

Diğer Bilgiler: sınıf bilgisi,

, sınıf bilgisi, seviye bilgisi, uygun olunan zaman bilgisi verilerimin aşağıdaki kapsamlarda işlenmesine açık rıza veriyorum:

Elektronik yöntemlerle bilgilendirilmelerin yapılması ya da verilerimin tutulduğu, aktarıldığı sistemlerin, veri tabanlarının yurtdışında konumlandırılmış olması nedeniyle veyahut bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda Doping Bilişim’ in yurt dışında yerleşik iş ortakları, tedarikçileri ve hizmet sağlayıcıları ile paylaşılması sırasında yurtdışına aktarım yapılmasına özgür irademle açık rıza veriyorum.

Kişisel verilerimin, bana özel olanak ve teklifler sunulması, genel veya bana özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, segmentasyon, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, Mobil Uygulama, Site veya diğer 3. taraf ortamlarında Doping Bilişim’ e ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (Mobil Uygulama ve Site’deki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, anket vs.) yürütülmesi amacıyla işlenmesine özgür irademle açık rıza veriyorum.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince (ETDHK) kişisel verilerimin, ihtiyaçlarım doğrultusunda bana uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyadan yararlanabilmem; genel bilgilendirme yapılması, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, kutlama, temenni amacıyla işlenmesi ve bu doğrultuda iletişim adreslerime; Doping Bilişim adına bu konuda gizlilik yükümlülüğü altında hizmet veren 3. Kişiler tarafindan arama, SMS, e-posta ve Whatsapp aracılığıyla tanıtım ve pazarlama iletilerinin gönderilmesi bakımından işlenmesine özgür irademle açık rıza veriyorum.

Aydınlatma Metni’ nde açıklandığı üzere; işlenen ve saklanan verilerimin neler olduğu ve hangi amaçlar doğrultusunda işlendiği, hangi kişi, kurum ve kuruluşlara aktarım yapıldığı konularında bilgilendirildim. İrademin değişmesi halinde ise 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca haklarımın neler olduğunun bilincindeyim.