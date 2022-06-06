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Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

KPSS Tüm Dersler Lisans 2023
  • 2.307 Adet Ders Videosu
  • 16.295 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Birebir Rehberlik Görüşmeleri
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı

4.999 TL

6.499 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 416 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

KPSS Tüm Dersler Lisans 2024
  • 2.307 Adet Ders Videosu
  • 16.295 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Veli ve Kullanıcı ile Birebir Rehberlik Görüşmeleri
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı

7.799 TL

10.099 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 649 TL Taksitle
İncele

KPSS Tarih Lisans 2023
  • 332 Adet Ders Videosu
  • 2.589 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

1.799 TL

2.299 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 149 TL Taksitle
İncele

KPSS Tarih Lisans 2024
  • 332 Adet Ders Videosu
  • 2.589 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

2.999 TL

3.899 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 249 TL Taksitle
İncele

KPSS Coğrafya Lisans 2023
  • 183 Adet Ders Videosu
  • 2.981 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

1.799 TL

2.299 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 149 TL Taksitle
İncele

KPSS Coğrafya Lisans 2024
  • 183 Adet Ders Videosu
  • 2.981 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

2.999 TL

3.899 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 249 TL Taksitle
İncele

KPSS Türkçe Lisans 2023
  • 218 Adet Ders Videosu
  • 2.883 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

2.399 TL

3.099 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 199 TL Taksitle
İncele

KPSS Türkçe Lisans 2024
  • 218 Adet Ders Videosu
  • 2.883 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

3.799 TL

4.899 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 316 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

KPSS Matematik Lisans 2023
  • 1.539 Adet Ders Videosu
  • 7.587 Adet Video Çözümlü Soru
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

2.399 TL

3.099 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 199 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

KPSS Matematik Lisans 2024
  • 1.539 Adet Ders Videosu
  • 7.587 Adet Video Çözümlü Soru
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

3.799 TL

4.899 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 316 TL Taksitle
İncele

KPSS Vatandaşlık Lisans 2023
  • 35 Adet Ders Videosu
  • 255 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

1.799 TL

2.299 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 149 TL Taksitle
İncele

KPSS Vatandaşlık Lisans 2024
  • 35 Adet Ders Videosu
  • 255 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

2.999 TL

3.899 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 249 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

KPSS Tüm Dersler Ön Lisans 2024
  • 2.307 Adet Ders Videosu
  • 16.295 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Birebir Rehberlik Görüşmeleri
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı

6.999 TL

9.099 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 583 TL Taksitle
İncele

KPSS Tarih Ön Lisans 2024
  • 332 Adet Ders Videosu
  • 2.589 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

2.799 TL

3.599 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 233 TL Taksitle
İncele

KPSS Coğrafya Ön Lisans 2024
  • 183 Adet Ders Videosu
  • 2.981 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

2.799 TL

3.599 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 233 TL Taksitle
İncele

KPSS Türkçe Ön Lisans 2024
  • 218 Adet Ders Videosu
  • 2.883 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

3.299 TL

4.299 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 274 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

KPSS Matematik Ön Lisans 2024
  • 1.539 Adet Ders Videosu
  • 5.042 Adet Video Çözümlü Soru
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

3.299 TL

4.299 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 274 TL Taksitle
İncele

KPSS Vatandaşlık Ön Lisans 2024
  • 35 Adet Ders Videosu
  • 255 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

2.799 TL

3.599 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 233 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

KPSS Tüm Dersler Ortaöğretim 2024
  • 2.307 Adet Ders Videosu
  • 16.295 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Birebir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Birebir Rehberlik Görüşmeleri
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı

6.999 TL

9.099 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 583 TL Taksitle
İncele

KPSS Tarih Ortaöğretim 2024
  • 332 Adet Ders Videosu
  • 2.589 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

2.799 TL

3.599 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 233 TL Taksitle
İncele

KPSS Coğrafya Ortaöğretim 2024
  • 183 Adet Ders Videosu
  • 2.981 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

2.799 TL

3.599 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 233 TL Taksitle
İncele

KPSS Türkçe Ortaöğretim 2024
  • 218 Adet Ders Videosu
  • 2.883 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

3.299 TL

4.299 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 274 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

KPSS Matematik Ortaöğretim 2024
  • 1.539 Adet Ders Videosu
  • 7.587 Adet Video Çözümlü Soru
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

3.299 TL

4.299 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 274 TL Taksitle
İncele

KPSS Vatandaşlık Ortaöğretim 2024
  • 35 Adet Ders Videosu
  • 255 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

2.799 TL

3.599 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 233 TL Taksitle
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KPSS Eğitim Bilimleri

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  • Öğretim İlke ve Yöntemleri
  • Ölçme ve Değerlendirme
  • Öğrenme Psikolojisi
  • Rehberlik ve Özel Öğretim
  • Gelişim Psikolojisi
  • Sınıf Yönetimi
  • Program Geliştirme
  • Öğretim Teknolojileri
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KPSS

KPSS

KPSS, ülkemizde mesleki açıdan büyük bir önem teşkil eden bir sınav olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle pek çok kişi KPSS hakkında bilgi almak için araştırma yapıyor. “KPSS nedir? KPSS ne zaman yapılır? KPSS başvuru tarihleri ne zaman? KPSS sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS sınav yerleri ne zaman belirlenir? KPSS tercih dönemi ne zaman? KPSS puan hesaplama nasıl yapılır?” gibi soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

KPSS Nedir?

Kamu Personel Seçme Sınavı kısaca KPSS, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve her yıl kamu kurum ve kuruluşlarına personel almak için yapılan bir sınavdır. KPSS, adayların mezun oldukları bölümler ve alım yapılacak kadrolara bağlı olmak üzere farklı türler üzerinden düzenlenir. Bu anlamda, yapılacak olan sınavla beraber kadrolar A ve B grubu olarak ikiye ayrılır. ÖSYM’nin KPSS ile ilgili yaptığı açıklamalar şu şekildedir: “Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, ‘Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’ hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır. Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına, b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.” A grubu, B grubu ve öğretmen adayları gibi kamu kurumlarına başvuru yapacak her adayın girmesi zorunlu olan KPSS Lisans sınavının amacı adaylara açıktan alım yapan kurumlara başvuru hakkı kazandırmaktır. Bu sayede lisans mezunu adaylar, devlet kurum ve kuruluşlarında iş imkânı elde edebilirler.

KPSS Ne Zaman Yapılır?

KPSS A Grubu, Öğretmenlik ve Alan Bilgisi, Eğitim Bilimleri Sınavları her yıl gerçekleştirilmekle birlikte; KPSS B Grubu ortaöğretim, önlisans ise iki yıl arayla yapılmaktadır.

KPSS Konuları Nelerdir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı olarak isimlendirilen KPSS, ÖSYM tarafından gerçekleştirilmekte ve mesleki grupların kadro atamaları için yapılmaktadır. KPSS’nin temelini oluşturan KPSS Lisans her memur adayının çözmesi gereken Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerini içermektedir.

KPSS Başvuru Tarihleri ve Sınav Tarihleri

KPSS’ye girecek birçok aday KPSS başvuru tarihlerini araştırıyor. KPSS başvuru tarihleri ve KPSS ne zaman sorusunun cevapları ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs-6 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecek. KPSS Alan Bilgisi oturumu 6-7 Ağustos 2022 tarihinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 14 Ağustos 2022 tarihinde, DHBT 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. KPSS önlisans başvuruları 3 Ağustos-15 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS önlisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek. KPSS ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül-13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek.

KPSS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

KPSS lisans sonuçları 2 Eylül 2022 tarihinde, KPSS önlisans sonuçları ise 27 Ekim 2022 tarihinde, KPSS ortaöğretim sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS Puan Hesaplama

2022 KPSS puan hesaplama araştırmalarınızı Doping Hafıza web sitesindeki KPSS puan hesaplama sayfasında yapabilirsiniz.
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