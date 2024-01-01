KPSS Paketleri

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Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

KPSS Tüm Dersler Lisans + KPSS Eğitim Bilimleri 2024
  • 2.493 Adet Ders Videosu
  • 26.743 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Bire Bir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Bire Bir Rehberlik Görüşmeleri
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • ÖABT Çıkmış Sorular

13.999 TL

18.199 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 1.166 TL Taksitle
İncele
Anında Canlı Özel Ders
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

KPSS Tüm Dersler Lisans 2024
  • 2.274 Adet Ders Videosu
  • 18.560 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Bire Bir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Bire Bir Rehberlik Görüşmeleri
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı

11.399 TL

14.799 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 949 TL Taksitle
İncele
Anında Canlı Özel Ders

KPSS Eğitim Bilimleri 2024
  • 219 Adet Ders Videosu
  • 8.183 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Bire Bir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Bire Bir Rehberlik Görüşmeleri
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • ÖABT Çıkmış Sorular

7.499 TL

9.699 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 624 TL Taksitle
İncele
Anında Canlı Özel Ders
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

KPSS Tüm Dersler Lisans + KPSS Eğitim Bilimleri 2025
  • 2.493 Adet Ders Videosu
  • 26.743 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Bire Bir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Bire Bir Rehberlik Görüşmeleri
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • ÖABT Çıkmış Sorular

20.999 TL

27.299 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 1.749 TL Taksitle
İncele
Anında Canlı Özel Ders
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

KPSS Tüm Dersler Lisans 2025
  • 2.274 Adet Ders Videosu
  • 18.560 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Bire Bir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Bire Bir Rehberlik Görüşmeleri
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı

16.999 TL

22.099 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 1.416 TL Taksitle
İncele
Anında Canlı Özel Ders

KPSS Eğitim Bilimleri 2025
  • 219 Adet Ders Videosu
  • 8.183 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Bire Bir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Bire Bir Rehberlik Görüşmeleri
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • ÖABT Çıkmış Sorular

10.999 TL

14.299 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 916 TL Taksitle
İncele

KPSS Tarih Lisans 2025
  • 307 Adet Ders Videosu
  • 2.985 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

6.799 TL

8.799 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 566 TL Taksitle
İncele

KPSS Tarih Lisans 2024
  • 307 Adet Ders Videosu
  • 2.985 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

4.499 TL

5.799 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 374 TL Taksitle
İncele

KPSS Coğrafya Lisans 2025
  • 174 Adet Ders Videosu
  • 3.124 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

6.799 TL

8.799 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 566 TL Taksitle
İncele

KPSS Coğrafya Lisans 2024
  • 174 Adet Ders Videosu
  • 3.124 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

4.499 TL

5.799 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 374 TL Taksitle
İncele

KPSS Türkçe Lisans 2025
  • 231 Adet Ders Videosu
  • 4.195 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

8.599 TL

11.199 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 716 TL Taksitle
İncele

KPSS Türkçe Lisans 2024
  • 231 Adet Ders Videosu
  • 4.195 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

5.699 TL

7.399 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 474 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

KPSS Matematik Lisans 2025
  • 1.527 Adet Ders Videosu
  • 7.767 Adet Video Çözümlü Soru
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

8.599 TL

11.199 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 716 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

KPSS Matematik Lisans 2024
  • 1.527 Adet Ders Videosu
  • 7.767 Adet Video Çözümlü Soru
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

5.699 TL

7.399 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 474 TL Taksitle
İncele

KPSS Vatandaşlık Lisans 2025
  • 35 Adet Ders Videosu
  • 489 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

6.799 TL

8.799 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 566 TL Taksitle
İncele

KPSS Vatandaşlık Lisans 2024
  • 35 Adet Ders Videosu
  • 489 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

4.499 TL

5.799 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 374 TL Taksitle
İncele
Anında Canlı Özel Ders
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

KPSS Tüm Dersler Ön Lisans 2024
  • 2.274 Adet Ders Videosu
  • 17.896 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Bire Bir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Bire Bir Rehberlik Görüşmeleri
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı

11.399 TL

14.799 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 949 TL Taksitle
İncele

KPSS Tarih Ön Lisans 2024
  • 307 Adet Ders Videosu
  • 2.733 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

4.499 TL

5.799 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 374 TL Taksitle
İncele

KPSS Coğrafya Ön Lisans 2024
  • 174 Adet Ders Videosu
  • 3.024 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

4.499 TL

5.799 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 374 TL Taksitle
İncele

KPSS Türkçe Ön Lisans 2024
  • 231 Adet Ders Videosu
  • 4.075 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

5.699 TL

7.399 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 474 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

KPSS Matematik Ön Lisans 2024
  • 1.527 Adet Ders Videosu
  • 5.107 Adet Video Çözümlü Soru
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

5.699 TL

7.399 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 474 TL Taksitle
İncele

KPSS Vatandaşlık Ön Lisans 2024
  • 35 Adet Ders Videosu
  • 417 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

4.499 TL

5.799 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 374 TL Taksitle
İncele
Anında Canlı Özel Ders
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

KPSS Tüm Dersler Ortaöğretim 2024
  • 2.274 Adet Ders Videosu
  • 17.896 Adet Video Çözümlü Soru
  • Çözemediğiniz Soruları Sorma Hakkı
  • Anlamadığınız Yeri Bire Bir Özel Ders ile Öğrenme İmkanı
  • Bire Bir Rehberlik Görüşmeleri
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı

11.399 TL

14.799 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 949 TL Taksitle
İncele

KPSS Tarih Ortaöğretim 2024
  • 307 Adet Ders Videosu
  • 2.733 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

4.499 TL

5.799 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 374 TL Taksitle
İncele

KPSS Coğrafya Ortaöğretim 2024
  • 174 Adet Ders Videosu
  • 3.024 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

4.499 TL

5.799 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 374 TL Taksitle
İncele

KPSS Türkçe Ortaöğretim 2024
  • 231 Adet Ders Videosu
  • 4.075 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

5.699 TL

7.399 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 474 TL Taksitle
İncele
Doping Hafıza Reflekslerle Matematik

KPSS Matematik Ortaöğretim 2024
  • 1.527 Adet Ders Videosu
  • 7.647 Adet Video Çözümlü Soru
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

5.699 TL

7.399 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 474 TL Taksitle
İncele

KPSS Vatandaşlık Ortaöğretim 2024
  • 35 Adet Ders Videosu
  • 417 Adet Video Çözümlü Soru
  • Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli
  • Video Çözümlü Deneme Sınavı
  • Video Çözümlü Soru Bankası
  • Mobil Destekli İçerik Programı

4.499 TL

5.799 TL

Peşin Fiyatına Vade Farksız
Ayda 374 TL Taksitle
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KPSS

KPSS

KPSS, ülkemizde mesleki açıdan büyük bir önem teşkil eden bir sınav olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle pek çok kişi KPSS hakkında bilgi almak için araştırma yapıyor. “KPSS nedir? KPSS ne zaman yapılır? KPSS başvuru tarihleri ne zaman? KPSS sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS sınav yerleri ne zaman belirlenir? KPSS tercih dönemi ne zaman? KPSS puan hesaplama nasıl yapılır?” gibi soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

KPSS Nedir?

Kamu Personel Seçme Sınavı kısaca KPSS, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve her yıl kamu kurum ve kuruluşlarına personel almak için yapılan bir sınavdır. KPSS, adayların mezun oldukları bölümler ve alım yapılacak kadrolara bağlı olmak üzere farklı türler üzerinden düzenlenir. Bu anlamda, yapılacak olan sınavla beraber kadrolar A ve B grubu olarak ikiye ayrılır. ÖSYM’nin KPSS ile ilgili yaptığı açıklamalar şu şekildedir: “Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, ‘Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’ hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır. Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına, b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.” A grubu, B grubu ve öğretmen adayları gibi kamu kurumlarına başvuru yapacak her adayın girmesi zorunlu olan KPSS Lisans sınavının amacı adaylara açıktan alım yapan kurumlara başvuru hakkı kazandırmaktır. Bu sayede lisans mezunu adaylar, devlet kurum ve kuruluşlarında iş imkânı elde edebilirler.

KPSS Ne Zaman Yapılır?

KPSS A Grubu, Öğretmenlik ve Alan Bilgisi, Eğitim Bilimleri Sınavları her yıl gerçekleştirilmekle birlikte; KPSS B Grubu ortaöğretim, önlisans ise iki yıl arayla yapılmaktadır.

KPSS Konuları Nelerdir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı olarak isimlendirilen KPSS, ÖSYM tarafından gerçekleştirilmekte ve mesleki grupların kadro atamaları için yapılmaktadır. KPSS’nin temelini oluşturan KPSS Lisans her memur adayının çözmesi gereken Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerini içermektedir.
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